Türkiye Güney Kore voleybol maçı 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. İlk defa olimpiyatlarda çeyrek finalde boy gösteren Filenin Sultanları final setine giden mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
Yarı finale yükselen Güney Kore, Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.
İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 GÜNEY KORE
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 17-25 GÜNEY KORE
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26-28 GÜNEY KORE
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 GÜNEY KORE
FİNAL SETİ SONUCU: TÜRKİYE 13-15 GÜNEY KORE
4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi