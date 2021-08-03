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Tokyo Olimpiyatları 200 metre yarışında Ramil Guliyev adını yarı finale yazdırdı! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 200 metre koşusunda Türkiye adına yarışan milli atlet Ramil Guliyev, 20.54'lük derece ile adını yarı finale yazıdırdı. Ramil Guliyev müsabakayı 2. sırada tamamladı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Tokyo Olimpiyatları 200 metre yarışında Ramil Guliyev adını yarı finale yazdırdı! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

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