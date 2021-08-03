Sultanlar şov yaptı

Tokyo'da devam eden Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları gruptaki son maçını Rusya'ya karşı oynadı. Yenilmemiz halinde güçlü Brezilya ile eşleşecektik. İlk seti 25-21 alan Rusya, ikinci sette de 18-11 öndeydi. Baş antrenörümüz Giovanni Guidetti'den gelen Tuğba hamlesi maçın gidişatını değiştirdi. Bu seti 25-23 alan Milliler, 25-15 ile 2-1 de öne geçti. Ardından 25-15 kaybettik, setler eşitlendi. Karar setinde müthiş bir mücadele ortaya koyan savaşçı kadınlarımız 2 saat 16 dakika süren maçta güçlü Rusya'yı 3-2 ile geçti. 3. oldu. Kuradan Güney Kore geldi. Maç 4 Ağustos saat 03.00'te.



MAVİ ŞİMŞEK'TEN 22 SAYI

Filenin Sultanları'nda Meryem Boz 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Maçı çeviren isim olan Tuğba Şenoğlu 13 sayı üretti.