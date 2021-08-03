Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Yunanistan Artistik yüzme yarışmalarından Covid-19 vakaları nedeni ile çekilme kararı aldı

Son dakika spor haberi: Yunanistan Artistik yüzme yarışmalarından Covid-19 vakaları nedeni ile çekilme kararı aldı

Son dakika spor haberi: Yunanistan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Artistik Yüzme branşında Covid-19 testi pozitif çıkan 4 kadın sporcu olduğu için yarışmalarında mücadele edemeyeceklerini açıkladı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 13:24
Son dakika spor haberi: Yunanistan Artistik yüzme yarışmalarından Covid-19 vakaları nedeni ile çekilme kararı aldı

Yunanistan Artistik Yüzme Takımı, 4 sporcusunda yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiği gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

Yunanistan Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kadın sporcunun karantinaya alındığı ve takımın artistik yüzme yarışmalarında mücadele edemeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Covid-19 tespit edilen yüzücülerin, Tokyo'ya ulaştıkları günden bu yana tedbirler gereği Yunanistan kafilesindeki diğer sporcularla herhangi bir temasta bulunmadığı kaydedildi.

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