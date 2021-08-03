Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Elaine Thompson-Herah kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi oldu

Son dakika spor haberi: Elaine Thompson-Herah kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi oldu

Son dakika spor haberi: Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen kadınlar 200 metre finalini Jamaikalı Thompson-Herah kazandı. Jamaikalı atlet, 21.53'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:54
Son dakika spor haberi: Elaine Thompson-Herah kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi Jamaikalı sporcu Elaine Thompson-Herah oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde 8 atlet yarıştı.

Tokyo 2020'de kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Thompson-Herah, 200 metrede de sürprize izin vermedi. Jamaikalı atlet 21.53'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalyayı 21.81'lik zamanıyla Namibya'dan Christine Mboma 20 yaş altı dünya rekoru kırarak kazanırken, bronz madalyayı ABD'li Gabrielle Thomas 21.87'lik derecesiyle elde etti.

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