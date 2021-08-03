Cirit atmada Eda Tuğsuz adını finale yazdırdı! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı.

İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi.

Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.

Milli sporcu, cirit atma finalinde 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de yarışacak.