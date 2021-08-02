Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore ile eşleşti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan son sürat devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'nu 3. sırada bitirerek çeyrek final biletini aldı. Son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Filenin Sultanları, İtalya ve ABD'ye mağlup oldu. Arjantin ve Rusya karşısında galip gelen milliler, gruptan çıkmayı başardı.
Grubu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Sultanlar, son 8'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın Güney Kore ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceği mücadele 4 Ağustos Çarşamba 03.00'te oynanacak.
Milliler, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Türkiye-Güney Kore
İtalya-Sırbistan
Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi
ABD-Dominik Cumhuriyeti