Sultanlar tarih yazdı

Filenin SultanlarıTokyo'da fırtına gibi esiyor… B Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0'la yıkan Türkiye, İtalya ve ABD yenilgilerini Arjantin galibiyetiyle unutturmayı bildi. Tangocular karşısında maça çok etkili başlayan ay-yıldızlılar ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci setin başında 7-6 geri düşen milliler file önünde Ebrar, Hande ve Eda ile üstünlük kurdu. Türkiye ikinci seti 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti. Milliler, 3. sete 3-0 geride başlasa da çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı. Olimpiyatta ilk olarak 2012 Londra'da yarışan Kadın Voleybol Takımı, Tokyo'da adını ilk kez çeyrek finale yazdı. Sultanlar, grubundaki son maçını yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak. Maçı ayakta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza Yerlikaya takımı kutladı.