Tokyo'da tango zamanı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ariake Arena'daki mücadele 08.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İlk maçında Çin'i 3-0 deviren fakat daha sonra İtalya (3-1) ve ABD'ye (3-2) kaybeden Filenin Sultanları, rakibini 3-1 veya 3-0'lık skorlarla yenerse grupta adını ilk 4'e yazdıracak ve üst tura çıkacak.

SON MAÇA KALABİLİR

Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak. Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek. Türkiye, voleybolda olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.

BAYRAM: ÇOK ÜZGÜNÜM

Boks branşında erkekler 81 kiloda mücadele eden Bayram Malkan, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'e mağlup olunca çeyrek finalde elendi. Milli boksör, "Madalya istiyordum ama maalesef olmadı. Hakem inanılmaz kötü maç yönetti. Rakibim sürekli beni engelledi. Herkes hakkını helal etsin. Elimden geleni yaptım ama olmadı" dedi.