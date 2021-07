5000 metrede Yasemin rüzgarı

TOKYO 2020'de Kadınlar 5000 metre eleme yarışlarında ilk seride piste çıkan Yasemin Can, adını finale yazdırdı. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışta, Yasemin Can 14.50.92'lik derecesiyle 6. oldu. İlk 5 içinde yer alamayan Yasemin, adını doğrudan finale yazdıramadı ve ikinci serinin sonucunu beklemeye başladı. Diğer serinin koşulmasıyla doğrudan finale çıkan diğer 5 atlet de belirlendi. Son final biletleri de iki seride ilk 5'e giremeyen en hızlı atletler arasından seçildi. İkinci serinin kazananından bile hızlı olan Yasemin Can, adını finale yazdırdı.

10 BİN METREDE KAZANAN BAREGA

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde ilk madalyalar sahibini buldu. 10.000 metre finalinde bitişi 27.43.22'lik derecesiyle Etiyopyalı Selemon Barega ilk sırada geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. Dünya rekortmeni Ugandalı Cheptegei, 27.43.63'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Vatandaşı Jacob Kiplimo da kürsünün 3. basamağına çıktı.

ATEŞ VE DENİZ 6. OLDU

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, olimpiyatı 20. sırada bitirdi. 470 kategorisinde ise Ateş ve Deniz Çınar kardeşler iki basamak yükselerek günü 6. sırada tamamladı. Beste Kardeşler-Okyanus Arıkan çifti ise günü 18. sırada bitirdi.