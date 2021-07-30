Çiçekler Hatice'ye!

Tokyo'da 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Havalimanı çıkışında röportaj veren Hatice Kübra İlgün, "Altın madalyaya çok yakındım ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Ülkemin ve Bursa'nın bu madalyaya ihtiyacı vardı. Ülkeme, şehrime ve sevdiklerime bu başarıyı kazandırdığım için mutluyum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı ülkemize getiririm" ifadelerini kullandı.