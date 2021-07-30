Buse Naz Çakıroğlu son 8'de!

51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı. 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta Buse Naz, 5 hakemin 3'ünden puan aldı. Son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.



GÜMÜŞ-BRONZ İSTEMEM

Buse Naz'ın çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Jutamas Jitpong oldu. Maç, 1 Ağustos Pazar günü 05.00'te oynanacak. Buse Naz, "Boksta iki madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş bizim için yeterli değil" dedi.