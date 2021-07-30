Haberler Tokyo 2020 Buse Naz Çakıroğlu son 8'de!

Buse Naz Çakıroğlu son 8'de!

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Taylandlı Jitpong’la eşleşti. 25 yaşındaki yıldız, “Hedefim altın madalya” şeklinde konuştu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Buse Naz Çakıroğlu son 8'de!

51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı. 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta Buse Naz, 5 hakemin 3'ünden puan aldı. Son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

GÜMÜŞ-BRONZ İSTEMEM
Buse Naz'ın çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Jutamas Jitpong oldu. Maç, 1 Ağustos Pazar günü 05.00'te oynanacak. Buse Naz, "Boksta iki madalyamız var ama altınımız yok. Burada 3 altın madalya neden almayalım. Kadın takımımız çok güçlü. Altın madalyalar alabilecek kapasitedeyiz. Sevinmek için erken, çünkü altın madalya için buradayız. Bronz ve gümüş bizim için yeterli değil" dedi.

SON DAKİKA