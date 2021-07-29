Haberler Tokyo 2020 Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Çin galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu. Gruptaki 3. maçına ABD karşısında çıkacak olan Filenin Sultanları, güçlü rakibini yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen maça dair tüm ayrıntılar...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:08
Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Voleybol Takımı'mız, B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza attı.

Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya'ya 3-1'lik setlerle mağlup oldu. Grubun 3. maçında ise millilerimiz ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, FIVB dünya sıralamasında zirvede yer alan ABD ile bugün karşılaşacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tokyo Olimpiyatları'ndaki 3. maçına çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile Ariake Arena'da karşılaşacak. 29 Temmuz Perşembe günü (bugün) oynanacak mücadele TSİ 15.45'te başlayacak. Türkiye-ABD maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Milliler bu maçtan sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile mücadele edecek.

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