Haberler Tokyo 2020 Türkiye ABD voleybol maçı CANLI

Türkiye ABD voleybol maçı CANLI

Türkiye ABD voleybol maçı heyecanı yaşanıyor... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gruptaki 3. maçına çıkan Filenin Sultanları, Amerka Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşıyor. Çin'i set vermeden 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ikinci maçında da İtalya karşısında 3-1 yenilmişti. Millilerimiz bu maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Türkiye ABD maçının canlı skor takibi haberimizde... | Son dakika Tokyo 2020 haberleri

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:44
Türkiye ABD voleybol maçı CANLI

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Voleybol Takımı'mız, B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza attı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya'ya 3-1'lik setlerle mağlup oldu. Grubun 3. maçında ise millilerimiz, ABD ile karşılaşıyor. Mücadelenin skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Canlı skor için tıklayın!

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tokyo Olimpiyatları'ndaki 3. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile Ariake Arena'da karşılaşıyor. Mücadele TSİ 15.45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA