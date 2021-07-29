Türkiye ABD voleybol maçı CANLI

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Voleybol Takımı'mız, B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza attı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, İtalya'ya 3-1'lik setlerle mağlup oldu. Grubun 3. maçında ise millilerimiz, ABD ile karşılaşıyor. Mücadelenin skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

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TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tokyo Olimpiyatları'ndaki 3. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile Ariake Arena'da karşılaşıyor. Mücadele TSİ 15.45'te başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.