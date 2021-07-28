Sonu altın olsun! Busenaz Sürmeneli Tokyo'da çeyrek finalde

Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında Busenaz, 69 kiloda ringe çıkarak 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı.



TÜRKİYE TARİHİNE GEÇTİ

Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği bu galibiyet, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyet oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip ettiği müsabakadan sonra Busenaz'ı tebrik etti. Milli sporcumuzun çeyrek finaldeki rakibi Anna Lysenko oldu. Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek. Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü 06.03'te başlayacak.