Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile karşılaşacak

Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile karşılaşacak

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. B Grubu 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci müsabakasında İtalya'ya takıldı. Milliler üçüncü maçını, FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:15
Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda perşembe günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Ariake Arena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak.

Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

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