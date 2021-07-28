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İşte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sıralaması

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günü tamamlandı. Oyunların beşinci gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu. Tokyo 2020'de 2 bronz madalyası bulunan Türkiye ise 54. sırada bulunuyor.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:32
İşte 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sıralaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günü tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun beşinci gün mücadelesinin ardından Japonya 13 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

Çin 12 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ABD 11 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla beşinci günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 54. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 5. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Japonya 13 4 5 22
2. Çin 12 6 9 27
3. ABD 11 11 9 31
4. Rusya Olimpiyat Komitesi 7 10 6 23
5. Avustralya 6 1 9 16
6. Büyük Britanya 5 6 5 16
7. Güney Kore 4 2 5 11
8. Almanya 3 2 5 10
9. Fransa 3 2 3 8
10. Hollanda 2 6 3 11
54. Türkiye - - 2 2

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