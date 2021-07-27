Haydi sultanlar! Çin'i yıkan milliler İtalya karşısında

Tokyo Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Takımımız gruptaki ilk maçında güçlü Çin ile karşılaşmıştı. Kızlarımız, son Olimpiyat şampiyonu olan rakibini parkeden silerek 3-0 ile büyük bir zafer elde etmişti. 7'den 70'e Türkiye'yi sevince boğan Milliler bugün İtalya ile karşılaşacak. Dev mücadele 10.25'te başlayacak. Bu kritik randevuyu TRT Spor naklen ekranlara taşıyacak. Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncularımızdan beklentimiz, Çizme'yi de devirip 2'de 2 yapmak.



MADALYA HEDEFİ

Kadınlar Voleybolda büyük bir geleneği oturtan Türkiye öncelikle Çin, İtalya, ABD, Arjantin ve Rusya'dan oluşan gruptan çıkmayı ardından da madalya yolunda ilerlemeyi planlıyor. Baş antrenör Giovanni Guidetti "İtalya çok güçlü bir rakip. Biz Tokyo 2020'ye çok iyi başladık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her maçın motivasyonu ve hikayesi farklıdır. Biz de aynı konsantrasyonla maçlarımızı oynayacağız" ifadelerini kullandı. Millilerin bir sonraki maçı ABD ile olacak.