Tokyo'da Luka Doncic'in formasını giydiği Slovenya, Arjantin'i 118-110 yendi. Doncic 48 sayı, 11 ribaund, 5 asistle şov yaptı. Seul 88'de 55 sayı atan Oscar Schmidt'in rekoruna çok yaklaştı. Her iki takım da grubun kalan maçlarında Japonya ve İspanya ile karşılaşacak.