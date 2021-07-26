Son dakika spor haberi: Arjantin'e 48 sayı atan Luka Doncic rekoru 8 sayıyla kaçırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde erkek basketbolunda Slovenya, Luka Doncic'in tarihi performansıyla Arjantin'i 118-100 yendi.

Saitama Super Arena'da oynanan C Grubu'nun ilk maçına Slovenya'nın NBA yıldızı Luka Doncic damga vurdu. Doncic'in 48 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 49 verimlilik puanıyla oynadığı karşılaşmada Slovenya, Arjantin'i 118-100 mağlup etti.

Doncic, bu performansıyla olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci isim Ed Palubinskas'ı yakaladı. İlk olimpiyat deneyimini yaşayan 22 yaşındaki yıldız, rekora ise 8 sayı uzakta kaldı. Olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atma başarısını 1988 Seul'de Brezilyalı Oscar Shmidt, İspanya potasına 55 sayı göndererek yaşadı.

