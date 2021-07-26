Gönlümün sultanısın!

Bir ay önce Milletler Ligi'nde bronz madalya kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'na muhteşem bir başlangıç yaptı. Son olimpiyat şampiyonu Çin ile Ariake Arena'da karşılaşan ay-yıldızlılar maça nefis başladı. İlk set başa baş geçse de Filenin Sultanları, 25-21 üstün tamamlamayı başardı. İkinci sete fırtına gibi giren kırmızı-beyazlılar, rakibine adeta göz açtırmadı. 8-0'lık seri yakalayan Türkiye, 25-14 kazanıp 2-0 öne geçti. Üçüncü rauntta da ipleri bırakmayan Filenin Sultanları seti 25-14, maçı da 3-0 kazanarak göğsümüzü kabarttı.

RAKİP İTALYA

Millilerimizde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi. Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında yarın İtalya ile yapacak. Müsabaka, 10.25'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. Millilerimiz 29 Temmuz 10.25'te ABD'yle, 31 Temmuz 08.20'de Arjantin'le ve 2 Ağustos 08.20'de Rusya ile karşılaşarak B Grubu'ndaki müsabakalarını tamamlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ı telefonda tebrik etti. Maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan ay-yıldızlıların kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüşen Erdoğan, tüm takımı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.