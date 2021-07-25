Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü vaka sayısı 133 oldu

Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü vaka sayısı 133 oldu

Son dakika spor haberleri... Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunları, pandeminin gölgesinde gerçekleştiriliyor. Yapılan son açıklamaya göre organizasyon için akredite olmuş kişilerden corona virüsüne yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:08
Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüsü vaka sayısı 133 oldu

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı. Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Covid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı. Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

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