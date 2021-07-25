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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli atıcı Ömer Akgün finale yükseldi

Son dakika spor haberleri... Japonya'nın başkenti Tokyo'da organize edilen olimpiyat oyunlarında yarışan milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:54
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli atıcı Ömer Akgün finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfekte finale kalmayı başardı. Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek yarışında mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği elemede 47 kişi arasında 629.8 puanla 5. olan Ömer Akgün, adını finale yazdırdı.

Elemeleri birinci sırada bitiren Çinli atıcı Haoran Yang, elemelerdeki olimpiyat rekorunu 632.7'lik puanıyla kırdı. Daha önceki rekor 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan sporcu Niccola Campriani'ye 630.2'lik puanla aitti.

Ömer Akgün'ün madalya mücadelesi vereceği final atışları, TSİ 09.30'da gerçekleşecek.

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