7 final geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde Türk sporcular hızlı bir başlangıç yaptı. Artistik cimnastik dalında mücadele eden 4 Türk sporcu, 7 disiplinde adını finale yazdırmayı başardı. Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak elemeleri başarılı bir şekilde atlatmayı bildi. Avrupa Şampiyonu unvanı bulunan 26 yaşındaki sporcumuz İbrahim Çolak halka aletinde finale yükselmeyi başardı. Çolak 2 Ağustos tarihinde olimpiyat şampiyonu olmak için mücadele edecek. 27 yaşındaki Ferhat Arıcan ise paralel barda finale kaldı ve 3 Ağustos'ta madalya arayacak.
İLKİ 28 TEMMUZ'DA
Milli sporcularımız Ahmet Önder ile Adem Asil ise birden fazla disiplinde finale yükselmeyi başardı. 25 yaşındaki Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, 22 yaşındaki Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale çıktı. Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak. Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak. 4 milli sporcu elemelerin ardından finale kalmanın sevincini birlikte yaşadı.