2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbol heyecanı başladı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkeklerde ilk maçlar yapıldı.

Saitama Super Arena'da A ve B Grubu'nda ikişer maç oynandı. Günün en dikkati çeken maçı ABD ile Fransa arasında oynandı. Fransa, tamamı NBA oyuncularından oluşan ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta maç kaybetti.

2020 Tokyo'da yarın C Grubu'nda Arjantin-Slovenya ve Japonya-İspanya maçları oynanacak.

Günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

İran-Çekya: 78-84

Fransa-ABD: 83-76

B Grubu:

Almanya-İtalya: 82-92

Avustralya-Nijerya: 84-67