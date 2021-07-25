2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbol heyecanı başladı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkeklerde ilk maçlar yapıldı.
Saitama Super Arena'da A ve B Grubu'nda ikişer maç oynandı. Günün en dikkati çeken maçı ABD ile Fransa arasında oynandı. Fransa, tamamı NBA oyuncularından oluşan ABD'yi 83-76 yendi. Olimpiyat oyunlarındaki 24 maçlık galibiyet serisi biten ABD, 17 yıl sonra olimpiyatta maç kaybetti.
2020 Tokyo'da yarın C Grubu'nda Arjantin-Slovenya ve Japonya-İspanya maçları oynanacak.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Fransa-ABD: 83-76
B Grubu:
Avustralya-Nijerya: 84-67