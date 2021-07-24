Son dakika Tokyo Olimpiyatları haberleri | Olimpiyatlarda 'test kiti' sıkıntısı!

Tokyo 2020'de yarışan sporcular günlük olarak Covid-19 testlerinden geçiyorlar. Ancak kentteki test kitlerinde eksiklik yaşandığı ortaya çıktı. Olimpiyat köyüne pazartesi günü ulaşan sporcuların bu kitlerdeki yetersizlik nedeniyle programlandığı şekilde testten geçirilemediği ortaya çıktı.

Öte yandan 19 kişinin daha test sonucu pozitif çıkarken, oyunlarla ilişkili koronaya yakalananların sayısı 100'ü geçti.

İki farklı tribün!



Tokyo Olimpiyatları'nda müsabakalar tamamen seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor. OHAL ilan edilen kentte corona virüsü salgınının önüne geçmek amacıyla tribünler boş bırakılırken, geçtiğimiz ay Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yüzde 75 doluluk oranına izin veren İngiltere'de bu rakam iyice artırılmış durumda. Londra'daki kriket maçları tıklım tıklım dolu tribünler önünde yapılıyor.