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Son dakika Tokyo Olimpiyatları haberi | Rukiye Yıldırım yarı finalde!

Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım, çeyrek final mücadelesinde Kolombiyalı rakibi Andrea Vargas'ı 31-30 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada son saniyelerde aldığı 'punch' sayısıyla rakibini mağlup etti. Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:04
Son dakika Tokyo Olimpiyatları haberi | Rukiye Yıldırım yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'i yenerek yarı finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Ramirez'le karşılaştı.

Rukiye, 3. ve son rauntta bitime 6 saniye kala aldığı puanla 31-30 öne geçti. Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan milli tekvandocu, maçı 31-30 alarak yarı finale yükseldi.

Milli sporcu yarı finalde bugün TSİ 10.30'da İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşacak.

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