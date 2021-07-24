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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım çeyrek finalde!

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, Mısırlı Nour Abdelsalam'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:13
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım çeyrek finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, son 16 turunda Mısırlı Nour Abdelsalam'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Abdelsalam'la karşılaştı.

Rakibini 21-20 yenen Rukiye adını çeyrek finale yazdırdı. Rukiye çeyrek finalde bugün TSİ 09.30'da Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'le karşılaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'na geldi. Kasapoğlu, rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıkan Rukiye'ye destek verdi.



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