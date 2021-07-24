Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Milli judocu Mihraç Akkuş olimpiyatlara veda etti!

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Nippon Budokan'da mindere çıkan Mihraç, erkekler son 32 tur mücadelesinde Butanlı rakibi Ngawang Namgyel ile karşı karşıya gelmişti. Rakibini bir dakika 5 saniye içinde ippon ile mağlup etmeyi başaran Mihraç Akkuş, adını son 16 turuna yazdırmıştı. Son 16 turunda Kazakistan'dan dünya şampiyonu rakibi Yeldos Smetov'a ippon ile mağlup olan milli sporcu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan elendi.

ŞENTÜRK SON 32'DE VEDA ETTİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışının ilk gününde sahne alan milli judocu Gülkader Şentürk, son 32 turunda elendi. Nippon Budokan'da 48 kiloda mindere çıkan Gülkader, son 32 turda İspanyol rakibi Julia Figueroa karşısında tutunamadı. Rakibi karşısında geriye düşen milli judocu, son dakika içinde rakibinin ataklarına karşılık veremedi ve mağlup oldu. Gülkader Şentürk, oyunlara son 32 turunda veda etti.