Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda yarı finale yükseldi

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi.



Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan okçuluk karışık takımı, ilk tur maçında Rusya'yı 6-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip, Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımını da 6-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.