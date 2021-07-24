Görkemli açılış

Antik Yunan'da M.Ö 776 yılında başlayan ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen Olimpiyat Oyunları resmen başladı. 32. defa düzenlenen Olimpiyatlar için dün Japonya Ulusal Stadı'nda geleneksel geçiş töreni gerçekleşti. Koronavirüs önlemleri sebebiyle Açılış Töreni geçtiğimiz oyunlara göre sönüktü. Tribünlere seyirci alınmazken sporcular haricinde sadece akretide olmuş 1000'e yakın kişi açılışı stattan takip edebildi. Açılış töreni için Japonya bayrağını törene sağlıkçılar taşıdı.

PANDEMİ KURBANLARINA

Tokyo Olimpiyatları geçen sezon pandemi sebebiyle gerçekleşememişti. Bu yıl da pandemi gölgesinde gerçekleşen oyunlarda virüs sebebiyle yaşamını yitirenler Açılış Töreni'nde de unutulmadı. Tüm dünyada koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleşti. Törende hem havai fişek gösterileri düzenlenlendi hem de Japonya'nın geleneksel danslarına yer verildi. 4 saat süren açılış töreni sporcuların alkışlarıyla sona erdi. Oyunlarda 11 bin sporcu mücadele edecek.

BAYRAĞIMIZI GENÇLERİMİZ TAŞIDI

Japonya'nın ev sahipliğindeki Olimpiyatlarda dün açılış günüydü. Ayyıldızlı bayrağımızı kafilenin en genç iki sporcusu taşıdı. 18 yaşındaki Berke Saka ile 16 yaşındaki Merve Tuncel bayrağımızı dalgalandırdırdı. 108 kişilik kafilemiz görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sporcularımızın geçişi sırasında diğer ülke sporcuları da millilerimizi alkışladı.

SPORCULARIMIZ YENİ SAYFA AÇACAK

Tokyo 2020'nin açılışı için Japonya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ev sahibi ülkenin Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda Kooiçi ile görüştü. Bakan Kasapoğlu "Sporcularımız olimpiyat tarihimizde yeni bir sayfa açacaklardır. Tüm sporcularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Japon Bakan Hagiuda da Türk sporculara başarı diledi, "Bakan Kasapoğlu birçok branşta Türk takımlarının yanında olacak. Bu çok değerli" diye konuştu.

OKÇULARIMIZIN RAKİBİ BELLİ OLDU

Yasemin Ecem Anagöz sıralama atışlarında 652 puan elde etti. 27 Temmuz'da başlayacak bireysel kadın elemelerinde Kanadalı Stephanie Barrett ile eşleşti. Mete Gazoz ise 669 puan aldı. 29 Temmuz'daki ilk tur elemesinde Lüksemburglu Jeff Henckels ile eşleşti. Ayrıca bu ikili 1321 puanla 29 ülke arasında 7'nci olarak bugünkü Karışık Takım yarışmalarına katılım hakkı kazandılar.

VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Tokyo hareketlendi ancak sınırlı sayıda akreditasyona rağmen virüs Olimpiyat Köyü'nde yayılmaya devam ediyor. Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında 19 kişide daha virüse yakalandığını duyurdu. Toplam sayı 106'ya yükseldi. Karantinaya alındılar.

ONAT KAZAKLI ÇEYREK FİNALDE

Milli kürekçimiz, Tokyo 2020'de erkekler tek çiftede mücadele etti. 7.20.11'lik derecesiyle serisinde 3. oldu ve çeyrek finale yükseldi. Onat'ın çeyrek final yarışı 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.

RUS SPORCULAR ÇAYKOVSKI İLE!

Doping cezası sebebiyle Rus sporcular, bayrakları ve milli marşları olmadan Olimpiyata katıldı. Rus sporcular, Rusya Olimpiyat Komitesi adıyla yarışacak. Seremonide milli marş yerine Çaykovski'nin eseri çalınacak.

1824 DRONE İLE BÜYÜK ŞOV

Açılış Töreni'nde Japonların 1824 drone kullanarak dünya figürünü oluşturması dikkat çekti. Bu anlarda 5 kıtadan farklı sanatçılar efsane John Lennon'ın unutulmaz 'İmagine' parçasını seslendirdi.