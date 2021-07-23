Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları resmi açılış töreni yapılıyor!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı gerçekleştiriliyor. Törende dikkat çekici birçok gösteri sergileniyor. Milli sporcular da açılıştaki yerini aldı.

Yapılan açıklamaya göre; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağı duyurulmuştu.

Tokyo Olimpiyatları açılış törenine 15 ülke ve uluslararası kuruluşun liderlerinin katılacağı bildirildi. Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Covid-19 salgını sonrası birçok lider Tokyo 2020 programını iptal etti.