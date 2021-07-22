Haberler Tokyo 2020 Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Brezilya Almanya 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Brezilya Almanya 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Futbol D Grubu'nda Brezilya ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2 kazanan Sambacılar 3 puanı hanesine yazdırdı. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri Richarlison (3) ve Paulinho kaydetti. Almanya'nın golleri Amiri ve Ache'den geldi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:52
Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Brezilya Almanya 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladı. D Grubu ilk maçında Brezilya ile Almanya kozlarını paylaştı. Nissan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. Müsabakadan 4-2 galip ayrılan Sambacılar 3 puanın sahibi oldu.

Richarlison yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu. Brezilya'nın diğer golü Paulinho'dan geldi. Almanya'nın gollerini ise Amiri ve Ache attı.

Gruplarda 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.

İlk gün sonuçları şöyle:

A Grubu:
Meksika-Fransa: 4-1

Japonya-Güney Afrika: 1-0

B Grubu:
Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0

Honduras-Romanya: 0-1

C Grubu:
Mısır-İspanya: 0-0

Arjantin-Avustralya: 0-2

D Grubu:
Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1

Brezilya-Almanya: 4-2

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