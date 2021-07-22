Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Brezilya Almanya 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladı. D Grubu ilk maçında Brezilya ile Almanya kozlarını paylaştı. Nissan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ivan Arcides Barton Cisneros düdük çaldı. Müsabakadan 4-2 galip ayrılan Sambacılar 3 puanın sahibi oldu.
Richarlison yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu. Brezilya'nın diğer golü Paulinho'dan geldi. Almanya'nın gollerini ise Amiri ve Ache attı.
Gruplarda 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.
İlk gün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Meksika-Fransa: 4-1
Japonya-Güney Afrika: 1-0
B Grubu:
Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0
Honduras-Romanya: 0-1
C Grubu:
Mısır-İspanya: 0-0
Arjantin-Avustralya: 0-2
D Grubu:
Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1
Brezilya-Almanya: 4-2