Son dakika spor haberi: Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın Tokyo Olimpiyatları'nı değerlendirdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erkan Yalçın, "Türk yüzmesi tarihinde ilk defa 11 sporcu, 16 kota ile olimpiyat oyunlarına katılıyor. Üstelik yüzücülerimizin büyük çoğunluğu A barajı ile bu hakkı kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği başarıyı vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Daha 10 gün önce Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2 Avrupa gençler rekoru, 4 Avrupa gençler şampiyona rekoru kırarak 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya ile takım halinde Avrupa ikincisi olan gençlerimizin çoğu şimdi Tokyo'da ülkemizi temsil edecek. Üstelik bu harika çocuklarımızın yaş ortalaması 19, yani her birinin önünde en az 2-3 olimpiyat daha var. Olimpiyatlar bir amaç ve aynı zamanda bir süreç. Sürdürülebilir şekilde planlandığında devamlılık arz eden bir hedef."

Yalçın, "Üretken ve evrensel açıdan rekabetçi ve yönetsel bir sisteminiz yoksa olimpiyat oyunlarında, dünya ya da Avrupa şampiyonalarında sadece yüzme branşında değil, tüm branşlarda belki bir çıkış yakalarsınız ama bunlar gelip geçici başarılar olur. Önemli olan gelecek nesile daha kalıcı, sistematik ve sürdürülebilir bir sistem bırakmak." değerlendirmesini yaptı.

Bu yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine çok büyük destek verdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız göreve geldiğinde sporun odağına yüzme, cimnastik ve atletizm gibi olimpik üç temel branşı koydu. Bakanlığımızın başlattığı 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başarılı bir şekilde devam etmektedir. Tokyo'ya bireysel branşlarda en kalabalık 2. branş olarak gidiyoruz. Bu doğrultuda bakanlığımızın makro stratejilerinin yanında, biz federasyon başkanları da devletimizin desteğiyle kendi yönetsel plan, stratejilerimiz ile sonuna kadar spora ve sporculara tüm teknik, idari ekiple destek olmaktayız."

Türk yüzücülerinin artık başarılarıyla daha fazla gündeme geldiğine dikkati çeken Yalçın, "Çok genç bir yaş ortalaması ile katıldığımız Tokyo Olimpiyatları, yeni bir sürecin ilk kulaçları olacaktır. Avrupa şampiyonu-rekortmeni Emre, Avrupa gençler şampiyonu-rekortmeni Merve, Avrupa gençler şampiyonu Berke ve Yiğit ile pırıl pırıl birbirinden başarılı toplamda 11 sporcumuz ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edeceğiz. Madalya için çok erken ama ilk olimpiyatlarında tüm sporcularımızın yarı final, hatta final hedefleri bulunmaktadır. Tüm sporcularımız için bu hedefler 2024 ve 2028 olimpiyatları için büyük bir temel, tecrübe ve deneyim olacaktır." görüşünü paylaştı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Biz doğru bir yönetim sistemi ve devlet desteği ile sporcu yetiştirmeye, sporcuların kendilerini geliştirmesine destek vermeye, onları dünyadaki rakiplerine karşı rekabetçi anlamda eksiksiz hazırlamaya devam ettikçe, gelecekteki olimpiyat oyunlarına katılım sayımız artacağı gibi özlenen madalyalar da kazanılmaya başlanacaktır. Önemle vurgulamak isterim ki başta ekibimiz, sporcularımız, ailelerimiz kulüplerimizin bilinçli ve özverili katılımı bizleri her geçen gün daha da büyütmektedir. Onlara teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Tokyo 2020 yüzme dışında pek çok branşta da ilklerin olimpiyatları olacaktır. Şimdi herkes tüm branşlardaki yıldızlarımızı gururla izlesin. 'Biz biriz' ve biz bir oldukça Türklerin aşamayacağımız zorluk yok."