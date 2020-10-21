Soma 'Çelik' gibi!

3. Lig 3. Grup'ta yer alan Somaspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çelik, beklentileri karşılayacağını söyledi. Genç sağ kanat, "Süper Lig'de şampiyon olmuş 6 kulüpten biri olan Medipol Başakşehir'den geliyor olmamdan kaynaklı, göz önünde tutuluyorum ve beklentilerde bu bağlamda yüksek oluyor. 3. Lig, güce ve tempoya dayalı bir lig. Burada hem takım arkadaşlarımla, hem de rakip takımda ki oyuncularla rekabete girmek her geçen gün beni güçlendiriyor. Antrenmanlarda ya da maçlarda bunu hissedebiliyorum. Her maç daha çok kuvvetlendiğimi ve daha yüksek tempoda oynayabildiğimi görüyorum. Önümüzdeki haftalarda goller ve asistlerin yanında ikili mücadelelerde ki dengemi, sprint sayımı, pozisyon alma noktasında kendimi geliştirerek takım arkadaşlarıma destek sağlamayı planlıyorum" dedi.

KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM

Genç sağ kanat şöyle devam etti: "Hocam Burhanettin Basatemur'un transferimde göstermiş olduğu tutumu, davranış biçimi ve bana olan güveni beni gerçekten çok etkiledi. Her konuşmasında bana olan güveninden ve inancından bahsediyor. Teknik ve taktik olarak hocam Burhanettin Basatemur'un bana katacağı birçok şey olduğuna inanıyorum. Genç oyuncuları seven ve değer veren bir antrenör ile çalıştığımdan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Bu sayede sezon sonunda öğrendiğim yeni bilgilerle, kendimi geliştirmiş ve takımıma iyi bir şekilde destek sağlamış bir sporcu olarak; kariyerimde bir adım daha atmayı hedefliyorum. En iyi şekilde bunu değerlendirmek ve takımıma katkı vermek istiyorum."

3. LİG DAHA KALİTELİ

Gelişim liglerinde şablonlara uygun oynanıyor genelde maçlar, onun için temposu düşük ve oyunu kalitesi de 3. Lig'e göre düşük kalıyor tabii ki. 3. Lig'de oyuncular daha çok inisiyatif alarak oyun şablonlarının dışına çıksa da bu sayede ligin seviyesini yükseltip, takımların hedefleri olan şampiyonluğa ulaşmaya çalışıyorlar. Ama buradaki asıl kırılma noktası, sporcuların profesyonel bir ligde oynuyor olması ve hedefe ulaştıklarında bunun size maddi ve manevi bir geri dönüşü var. Yani 3. Lig daha kaliteli, daha tempolu.

ADIMIZI DUYURACAĞIZ

Somaspor, sporcu havuzuna ve çok iyi imkanlara sahip olan bir kulüp. Şehir ve taraftarlar kulübe sahip çıkıyor, ellerinden geldikçe destekliyorlar. Bu yüzden yakın zamanda adımızı duyuracağımızdan şüphem yok, bu noktada bana düşen görevi en iyi şekilde yapmam gerektiğini düşünüyorum.