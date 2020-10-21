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Rekortmen Tarzan

’ta 5 maçta gol şov yapan siyah-beyazlı takımın hocası , “Hızımızı hiç kesmeden 1. Lig’e çıkacağız” dedi.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:29 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Rekortmen Tarzan

Misli.com 2'nci Lig 'ta 5'inci hafta maçında Anadolu FK'yı deplasmanda 4-0 yenen Manisa FK liderliğini sürdürürken, gol şov yaptı. Geride kalan 5 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar 22 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Manisa FK ilk hafta maçında FK'yı deplasmanda 3-1 yenerken, ertesi hafta Kocaelispor'u evinde 6-1 mağlup etti. Ardından Afjet Afyonspor'u dış sahada 4-0'lık skorla geçen Ege ekibi İnegölspor'a da yine gol yağdırdı.

RAKİP VELİMEŞE...

İnegöl'ü 5-1 deviren Manisa FK, Niğde deplasmanından da 4-0 galip ayrıldı. Teknik direktör , 5'te 5 yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özbalta, "Oyuncularımı kutluyorum. Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Mücadelemizin karşılığını alıyoruz. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Manisa, bugün Velimeşe ile karşılaşacak.

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