Rekortmen Tarzan

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'inci hafta maçında Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 4-0 yenen Manisa FK liderliğini sürdürürken, gol şov yaptı. Geride kalan 5 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar 22 gol atarak profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Manisa FK ilk hafta maçında Çorum FK'yı deplasmanda 3-1 yenerken, ertesi hafta Kocaelispor'u evinde 6-1 mağlup etti. Ardından Afjet Afyonspor'u dış sahada 4-0'lık skorla geçen Ege ekibi İnegölspor'a da yine gol yağdırdı.

RAKİP VELİMEŞE...

İnegöl'ü 5-1 deviren Manisa FK, Niğde deplasmanından da 4-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Serkan Özbalta, 5'te 5 yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özbalta, "Oyuncularımı kutluyorum. Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Mücadelemizin karşılığını alıyoruz. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Manisa, bugün Velimeşe ile karşılaşacak.