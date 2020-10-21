Karşıyaka geliyor

Misli.com 3. Lig 3.Grup'ta deplasmanda Yalovaspor'u 1-0 yenerek 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Karşıyaka, yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşıyor. En son 1'inci Lig'de 2012-13 sezonunun 5'inci haftasında liderliğe yükselen yeşil-kırmızılılar, 8 yıl sonra zirvede yer alarak taraftarına şampiyonluk umudu verdi. 5 maçta attığı 4 golle Hakan Kuş takıma önemli katkı yaptı. İzmir ekibinin hocası Soner Tolungüç, "Başarıya aç bir kadro kurduk. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıp. Her maça final gibi bakıp, 2. Lig yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.