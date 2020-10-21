Haberler 10 Numara Kaf-Kaf fırtınası

Kaf-Kaf fırtınası

Alt liglerde 5'inci hafta geride kaldı. 2. Lig'de ekiplerinin hegemonyası sürdü. 3. Lig'de ise Karşıyaka farkını ortaya koydu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:11 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Kaf-Kaf fırtınası

Son iki haftada vurguladığımız gibi 2. Lig'de ' Kasırgası' devam ediyor. 'ta Manisa Futbol Kulübü, önüne gelene 4-5 atıyor... Siyah-beyazlılar bu hafta da 'den 4-0'lık galibiyetle dönüp 5'te 5 yaptı. 'ta da Turgutluspor firesiz yoluna devam ediyor. Bu hafta da 'tan zaferle ayrılan Kasaba, 15 puanla zirvedeki yerini korudu. İkinci Lig'de yarış 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Misli.com 3. Lig'e baktığımızda ise Karşıyaka'nın yükselişi dikkat çekti. 3. Grup'ta mücadele eden Soner Tolungüç'ün öğrencileri deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Kırmızı-yeşilliler, 13 puanla zirvede yer aldı. 1. Grup'ta son üç maçını kazanan Diyarbekir ve Çankaya'nın zirveye ortak olması göze çarptı. 2. Grup'ta Yomra liderliğini korudu. Ceyhan da yükselişte. 4. Grup'ta ise namağlup ligi domine ediyor.

52 ORDU'DA 5-0 MUTLULUĞU...
Grup'ta mücadele eden 52 Ordu'da 5-0'lık Silivri galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Karadeniz ekibinin hocası Sinan Bayraktar, "Bu galibiyet bize moral oldu. Seri yakalamalıyız" diye konuştu.

EROK 'DİNÇEL' İLE HAYAT BULDU
3.Grup'ta teknik direktör Selahaddin Dinçel'in göreve başladığı Esenler Erok, galibiyet özlemini dindirdi. 4 maç sonra yüzü gülen Erok'un hocası Dinçel, "Yükselişimiz devam edecek" dedi.

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