Kaf-Kaf fırtınası

Son iki haftada vurguladığımız gibi 2. Lig'de 'Manisa Kasırgası' devam ediyor. Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, önüne gelene 4-5 atıyor... Siyah-beyazlılar bu hafta da Niğde'den 4-0'lık galibiyetle dönüp 5'te 5 yaptı. Kırmızı Grup'ta da Turgutluspor firesiz yoluna devam ediyor. Bu hafta da Bayburt'tan zaferle ayrılan Kasaba, 15 puanla zirvedeki yerini korudu. İkinci Lig'de yarış 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Misli.com 3. Lig'e baktığımızda ise Karşıyaka'nın yükselişi dikkat çekti. 3. Grup'ta mücadele eden Soner Tolungüç'ün öğrencileri Yalova deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. Kırmızı-yeşilliler, 13 puanla zirvede yer aldı. 1. Grup'ta son üç maçını kazanan Diyarbekir ve Çankaya'nın zirveye ortak olması göze çarptı. 2. Grup'ta Yomra liderliğini korudu. Ceyhan da yükselişte. 4. Grup'ta ise namağlup Adıyaman ligi domine ediyor.



52 ORDU'DA 5-0 MUTLULUĞU...

Grup'ta mücadele eden 52 Ordu'da 5-0'lık Silivri galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Karadeniz ekibinin hocası Sinan Bayraktar, "Bu galibiyet bize moral oldu. Seri yakalamalıyız" diye konuştu.



EROK 'DİNÇEL' İLE HAYAT BULDU

3.Grup'ta teknik direktör Selahaddin Dinçel'in göreve başladığı Esenler Erok, galibiyet özlemini dindirdi. 4 maç sonra yüzü gülen Erok'un hocası Dinçel, "Yükselişimiz devam edecek" dedi.