Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekipleri arasında yer alan Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor. Nevşehir deplasmanından 1-0'lık zaferle dönüp üst üste 3'üncü galibiyetini alan kırmızı- yeşilli kulüpte yüzler gülüyor. Teknik heyet ve futbolcuları kutlayan başkan Turan İlgin, "Bu sezon işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Geçen yıl play-off potasının 1 puan altındayken ligler pandemi nedeniyle durdu. Öyle olmasa belki 2. Lig'e çıkacaktık. Ama bu sezon grubumuzda şampiyon olup direkt hedefe ulaşmak istiyoruz. Takıma güveniyorum. Galibiyet serisini sürdürmeliyiz" diye konuştu.
Diyarbekir’de rota 2. Lig
Nevşehir’i yenip 3’te 3 yapan Güneydoğu ekibinin başkanı İlgin iddialı
10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:27 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50