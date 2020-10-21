Diyarbekir’de rota 2. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekipleri arasında yer alan Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor. Nevşehir deplasmanından 1-0'lık zaferle dönüp üst üste 3'üncü galibiyetini alan kırmızı- yeşilli kulüpte yüzler gülüyor. Teknik heyet ve futbolcuları kutlayan başkan Turan İlgin, "Bu sezon işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Geçen yıl play-off potasının 1 puan altındayken ligler pandemi nedeniyle durdu. Öyle olmasa belki 2. Lig'e çıkacaktık. Ama bu sezon grubumuzda şampiyon olup direkt hedefe ulaşmak istiyoruz. Takıma güveniyorum. Galibiyet serisini sürdürmeliyiz" diye konuştu.