Bursalı Ali sanki Messi

Bursaspor, Türk futboluna bambaşka bir yıldız daha kazandırdı. Henüz 18 yaşında olan Ali Akman kısa sürede yaptıklarıyla göz kamaştırdı. Ali Akman bu hafta da takımının Balıkesirspor karşısında 3-1 kazandığı maçta futbol oynamadı adeta resital sundu. Genç yıldız attığı 2 golün yanı sıra 1 de asist yaptı. Oyunuyla Bursaspor camiasını coşturdu. Kısa sürede adını tüm Türkiye'nin hafızasına kazıdı.

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Transfermarkt verilerine göre Ali Akman'a 50 bin euro değer biçiliyordu. Ligde sadece 5 hafta oynanmışken 18 yaşındaki forvetin değeri 500 bin euro'ya yükseldi. TFF 1. Lig'de geride kalan 5 haftada 4 defa ağları sarsıp, 1 asist yapan Ali, Süper Lig devlerini de peşine takmış durumda. Genç oyuncunun, Bursaspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Boyu, çalımları, yeteneği ve hücumdaki akıl dolu hareketleriyle Ali'nin stili Barcelona'nın efsane oyuncusu Messi'ye benzetiliyor.