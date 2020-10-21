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Bursalı Ali sanki Messi

Türk futbolu yepyeni bir yıldızla tanışıyor: ... Timsahların yıldızı kalan golleriyle lige damga vuruyor.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:24 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Bursalı Ali sanki Messi

, Türk futboluna bambaşka bir yıldız daha kazandırdı. Henüz 18 yaşında olan kısa sürede yaptıklarıyla göz kamaştırdı. Ali Akman bu hafta da takımının karşısında 3-1 kazandığı maçta oynamadı adeta resital sundu. Genç yıldız attığı 2 golün yanı sıra 1 de asist yaptı. Oyunuyla Bursaspor camiasını coşturdu. Kısa sürede adını tüm 'nin hafızasına kazıdı.

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Transfermarkt verilerine göre Ali Akman'a 50 bin euro değer biçiliyordu. Ligde sadece 5 hafta oynanmışken 18 yaşındaki forvetin değeri 500 bin euro'ya yükseldi. 1. Lig'de geride kalan 5 haftada 4 defa ağları sarsıp, 1 asist yapan Ali, devlerini de peşine takmış durumda. Genç oyuncunun, Bursaspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Boyu, çalımları, yeteneği ve hücumdaki akıl dolu hareketleriyle Ali'nin stili 'nın efsane oyuncusu Messi'ye benzetiliyor.

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