Alt liglerden haberler (21.10.20)

TURGUTLU'DAN LİGE AMBARGO

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 yenerek 5'te 5 yapan lider Turgutluspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Topladığı 15 puanla zirveye ambargo koyan kırmızı-siyahlılar, bugünkü Serik Belediyespor maçını da kazanmak istiyor.

UŞAK'TA COVİD MORAL BOZDU

2.Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor, ilk mağlubiyetini Kahramanmaraşspor deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. 2 futbolcusu ve 1 personelinde corona virüsü çıkan Uşak'ta teknik direktör Hasan Şimşir, "Sağlık problemleri moralimizi bozdu" diye konuştu.

BODRUM'DA HEDEF 3 PUAN

2.Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 mağlubiyet alan Bodrumspor'da teknik direktör Tarık Daşgün kötü gidişatı durdumak için daha çok çalışacaklarını dile getirdi. Daşgün, bugünkü Kırklareli maçını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

DÜZCESPOR'DA SARIGÜL GİTTİ

3.Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, üst üste alınan beraberlikler sonrasında istifa ettiğini açıkladı. En son evinde Siirt ile berabere kalan lacivert- kırmızılı ekipte, üç beraberlik sonrası görevi bırakan Sarıgül'ün istifası kabul edildi.

ADANA DEMİR

Başkan Murat Sancak, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi. Sancak "Öyle 1-2 yenilgiyle Ümit Özat'ı gönderecek değiliz. Önerdiğiniz hocalar bizi şampiyon yapamadı" ifadelerini kullandı.

BALIKESİRSPOR

Kırmızı-beyazlı ekip üzgün... Takımın yıldızlarından Cumali Bişi "Bursaspor maçından en azından puan almayı hak ediyorduk. Son anlarda yediğimiz gollerle kaybetmek üzücü" dedi.

İSTANBULSPOR

Ligde zirveye oynayan Boğalarda teknik direktör Fatih Tekke temkinli. Genç çalıştırıcı "Burası çok kırıcı bir lig. Her an her şey olabilir. Ayaklarımız yere sağlam basarak hareket edeceğiz" dedi

SAMSUNSPOR

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam koronavirüs yüzünden maçlara tam kadro çıkamadıklarını söyledi: Her hafta 4-5 oyuncu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu da oyunumuzu etkiliyor.

TUZLASPOR

Boluspor'u deplasmanda mağlup eden Tuzlaspor'da keyifler yerinde. İstanbul temsilcisinde galibiyeti ikinci yarıda oyuna giren Onur Ayık ve Aosman getirdi. Değişişiklikler işe yaradı.

ADANASPOR

Turuncu-beyazlılara Galatasaray'dan gelen Celil Yüksel mutlu... 22 yaşındaki genç oyuncu "Burada kendimi göstererek yeniden Galatasaray'da oynamak istiyorum" diye konuştu.