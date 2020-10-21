Adana'dan gol şov!

ÜMRANİYE-K.ÖREN

İstanbul ekibine karşı deplasmanda yenik duruma düşen Keçiörengücü 3 puanı almasını bildi. Bu sezon dış sahada yenilgisi bulunmayan Keçiören'de Cem Ekinci yine galibiyeti getiren isim oldu. Keçiören bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

SAMSUN-İSTANBUL

Karadeniz deplasmanında Boğalar adeta şov yaptı. Rroca kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. 2 gol, 1 asistiyle İstanbulspor'u zafere taşıdı. İlk hafta Adanaspor'a kaybeden sarı-siyahlılar art arda 4. maçlarını kazanarak liderliklerini korudular.

BANDIRMA-ESKİŞEHİR

Es-Es bu sezon deplasmandaki ilk puanını alırken galibiyeti de kaçırdı. 90+2'de Sholaja'nın müthiş plasesi direkten geri geldi. TFF 1. Lig'in yeni ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Tek galibiyetlerini kalelerini gole kapattıkları Akhisar maçında aldılar.

ADANA-ALTINORDU

3 haftadır gol atamayan Adanaspor, Altınordu karşısında yağmur gibiydi. Raiyan ve Celil'in harika futbollarıyla öne çıkan turuncu-beyazlılar 5 gollü görkemli bir galibiyet elde ettiler. Bu sezon alt sıraları unutup zirve yolculuğunu hedefliyorlar.

ALTAY-ADANA DEMİR

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta sevinen İzmir temsilcisi oldu. Kral Paixao'nun golüyle öne geçen Altay'da kaleci Burak da günündeydi. Adana Demirspor ataklarına set çekti. Siyah-beyazlılar gelecek adına moral verici bir galibiyet aldılar.

ANKARA-GİRESUN

İlk düdükten son ana kadar keyifli bir mücadele oldu. İki takım da kazanmak için oynadı. Çok pozisyon buldular ancak mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Giresun'un 2 haftalık galibiyet serisi son buldu. Ankaraspor'un 3 puan hasreti ise 4 maça çıktı.

BOLUSPOR-TUZLA

Ev sahibi müthiş oynayıp 1-0 öne geçtiği maçta dünyaları kaçırdı. Sonrasında kaçan goller pahalıya mal oldu. Tuzlaspor önemli bir geri dönüşe imza atarak zorlu deplasmandan 3 puanı çıkarmayı bildi. Yenilgi sonrası Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti.

BURSA-BALIKESİR

Timsahlar, Türk futboluna müthiş bir yıldız daha kazandırdı. 18 yaşındaki Ali Akman yine muhteşem oynadı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı. yeşil-beyazlılar sahasında Balıkesirspor'u mağlup etmeyi başardı. Bursaspor'un diğer golü de 19'luk Batuhan Kör'den geldi

AKHİSAR-MENEMEN

Haftanın son karşılaşmasında Akhisarspor ile Menemen golsüz berabere kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da istediği pozisyonları yakalayamadı. Maç başladığı gibi bitince puanlar paylaşıldı. Menemen'in galibiyeti yok.

Cem atınca alıyor

KEÇİÖRENGÜCÜ'nde Cem Ekinci 3. golünü kaydetti. Başkent ekibi de tüm galibiyetlerini 30 yaşındaki forvetin ağları sarstığı maçlarda aldı. Boluspor ve Ankaraspor'dan sonra Ümraniyespor'u da avlayan Cem takımına puanlar kazandırmayı sürdürüyor.

İzmir ekibi Altay, TFF 1. Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Adana Demirspor'u mağlup eden siyahbeyazlılar böylece zirve yürüşünü sürdürdü. Hedefleri Süper Lig.