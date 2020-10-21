5 sezonda 24 puanı silindi

Türk futbolunun köklü kulübü Eskişehirspor mali problemlerden bir türlü kurtulamıyor. Eski oyuncularına borçlardan dolayı da birçok davayla karşı karşıya kalan Anadolu devinin sürekli puanları siliniyor. Bu sezon da 3 puanları silindi. Kırmızı-siyahlı ekibin geçtiğimiz 5 yıla bakınca bu şekilde toplamda 24 puanı silinmiş oldu. En çok puan geçtiğimiz sezon silinmişti. Eskişehirspor bir anda tam 15 puan birden kaybetmişti.