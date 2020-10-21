Haberler 10 Numara 5 sezonda 24 puanı silindi

5 sezonda 24 puanı silindi

Es-Es’e bu yıl da eksi 3 puan cezası verildi. 5 sezonda 24 puanları silindi. Çareler aranıyor

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
5 sezonda 24 puanı silindi

Türk futbolunun köklü kulübü mali problemlerden bir türlü kurtulamıyor. Eski oyuncularına borçlardan dolayı da birçok davayla karşı karşıya kalan Anadolu devinin sürekli puanları siliniyor. Bu sezon da 3 puanları silindi. Kırmızı-siyahlı ekibin geçtiğimiz 5 yıla bakınca bu şekilde toplamda 24 puanı silinmiş oldu. En çok puan geçtiğimiz sezon silinmişti. Eskişehirspor bir anda tam 15 puan birden kaybetmişti.

BİZE ULAŞIN