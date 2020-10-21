Türk futbolunun köklü kulübü Eskişehirspor mali problemlerden bir türlü kurtulamıyor. Eski oyuncularına borçlardan dolayı da birçok davayla karşı karşıya kalan Anadolu devinin sürekli puanları siliniyor. Bu sezon da 3 puanları silindi. Kırmızı-siyahlı ekibin geçtiğimiz 5 yıla bakınca bu şekilde toplamda 24 puanı silinmiş oldu. En çok puan geçtiğimiz sezon silinmişti. Eskişehirspor bir anda tam 15 puan birden kaybetmişti.
5 sezonda 24 puanı silindi
Es-Es’e bu yıl da eksi 3 puan cezası verildi. 5 sezonda 24 puanları silindi. Çareler aranıyor
10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50