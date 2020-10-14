Tek hedef Süper Lig

Karadeniz ekibinin sezon başında renklerine kattığı Tomane önemli açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki forvet oyuncusu "Gerek başkanımız gerek teknik direktörümüz sezon başında hedeflerimizi bizi net şekilde anlattılar. Şampiyon olmak. Benim için de en önemlisi bu. Süper Lig'e yükselmek. En üst ligde yer almak. Sezon sonunda taraftarımızla birlikte şampiyonluk kutlamak istiyorum. Bize bu süreçte destek olsunlar, güvenlerini sürdürsünler" ifadelerini kullandı

GOL ATMAYI SEVERİM

Rumen forvet Tomane şöyle konuştu: "Oynadığım maçlarda her zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışırım. Gol atmayı severim. Ancak bu bencillik olarak anlaşılmasın. Takımın başarısı her şeyden önce gelir. Bu sene de goller atarak Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyorum. Bu şehirde büyük bir potansiyel var. İşler şu anda yolunda gidiyor. Sezon sonuna kadar bu çizgimizi koruyarak hedefe ulaşmak istiyoruz. Tüm takım da buna inanmış durumda. Şehirde olumlu bir hava var. Bizler de şehri mutlu etmek için yoğun ve ciddi şekilde çalışıyoruz. Bu antrenmanların karşılığını da alacağımızı biliyoruz"