Haberler 10 Numara Tecrübeli Adana Demirspor

Tecrübeli Demirspor

, 12 oyuncuyla kadrosunu takviye etti. Demirspor’un aldığı bu isimlerden 6’sı 30 yaş ve üstünde. En yaşlısı 36’lık Gökhan.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 07:32
Tecrübeli Adana Demirspor

Son yıllarda 'in kıyısından dönen Demirspor bu sefer işi şansı bırakmak istemiyor. Güney temsilcisi bu sebeple transferde tecrübeli isimlere yöneldi. Kalesini 30 yaşındaki Emilijus Zubas ile güçlendiren stopere de 32'lik 'i etti. 'den gelen en yaşlı transfer oldu. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, tecrübesiyle takımın en zorlandığı anlarda sorumluluk alabiliyor.

CHEDJOU GELDI

AdanaDemirspor, 'dan 30 yaşındaki Kerim Avcı'yı da renklerine bağladı. Forvete Honved'den 33'lük Davide Lanzafame geldi. Güney temsilcisi savunmada bir dönem 'da da forma giyen 'ya güvendi. 35 yaşındaki oyuncu da Mavi Şimşeklere katıldı. Teknik direktör , takımın tecrübelileriyle gençlerini bir potada eriterek en mükemmel takımı kurmaya çalışıyor. Herkesin ortak hedefi ise yıllardır kaçan Süper Lig trenini yakalamak.

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