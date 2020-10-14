Tecrübeli Adana Demirspor

Son yıllarda Süper Lig'in kıyısından dönen Adana Demirspor bu sefer işi şansı bırakmak istemiyor. Güney temsilcisi bu sebeple transferde tecrübeli isimlere yöneldi. Kalesini 30 yaşındaki Emilijus Zubas ile güçlendiren Mavi Şimşekler stopere de 32'lik Anıl Karaer'i transfer etti. Başakşehir'den gelen Gökhan İnler en yaşlı transfer oldu. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, tecrübesiyle takımın en zorlandığı anlarda sorumluluk alabiliyor.

CHEDJOU GELDI

AdanaDemirspor, Gaziantepspor'dan 30 yaşındaki Kerim Avcı'yı da renklerine bağladı. Forvete Honved'den 33'lük Davide Lanzafame geldi. Güney temsilcisi savunmada bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Aurelien Chedjou'ya güvendi. 35 yaşındaki oyuncu da Mavi Şimşeklere katıldı. Teknik direktör Ümit Özat, takımın tecrübelileriyle gençlerini bir potada eriterek en mükemmel takımı kurmaya çalışıyor. Herkesin ortak hedefi ise yıllardır kaçan Süper Lig trenini yakalamak.