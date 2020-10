Güngören’de inceleme yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara'mızın diğer noktalarında yükselen, yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankara'mız aynı zamanda sporun da başkenti olacak" dedi. Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını vurguladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki Altındağ'ımıza Ankara'mızın tüm diğer noktalarından ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa şampiyonlarını, olimpiyat şampiyonlarını, yıldızlarını dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



TESİSLERİ DOLDURMALIYIZ

Yapılan tesisler ile birlikte Ankara'nın sporunda başkenti olacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bu tesislerle birlikte gerek Altındağ'ımızda gerek Ankara'mızın diğer noktalarında yükselen yükselecek olan tesislerle birlikte inanıyoruz ki Ankara'mız aynı zamanda sporun da başkenti olacak. Bu noktada var olan tesisler elbette ciddi bir tesisleşme hamlesi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizin dört bir yanında yükselen tesisler, statlarıyla salonlarıyla kortlarıyla havuzlarıyla gençlik merkezleri ve yurtlarıyla bakanlığımızın bu anlamda ortaya koymuş olduğu çalışma durmaksızın devam edecek. Ama bu tesisleri gece gündüz demeden doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.



HEDEF HER ALANDA ZİRVE

"Ülkemız hakikaten son 18 yılda her alanda sanayisi ile altyapısıyla sağlığıyla eğitimiyle ekonomisiyle sporuyla her alanda zirveye oynayan bu manada da hem tesisleşmesini pek çok yatırımla gerekli insan kaynaklarını bu yönlere bu açılardan yönlendirmesi açısından çok ama çok önemli projelerin gerçekleştirildiği bir dönemi yaşadık. O yüzden ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün de birlikte şahitleriyiz."



GÜNGÖREN'DE İNCELEME YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Güngören'de yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Güngören Spor Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile antrenman alanlarını tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, tesiste spor yapan gençlerle de bir süre sohbet etti. Kasapoğlu, Güngören Spor Kompleksi'ndeki incelemelerin ardından inşaatı devam eden Tozkoparan Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları yerinde inceledi.