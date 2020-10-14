Locası olana yarar!

Yeni tip koronavirüs nedeniyle finansal zorluk yaşayan kulüpler, maçlara seyirci alınması yönünde TFF'ye başvurmuştu. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı. Peki, başkanlar bu karara ne dedi?

ONUR GÖÇMEZ

BANDIRMASPOR (TFF 1. LİG)

Biz bu uygulamaya VIP koltukların da dâhil edilmesini istedik. Çoğu stadyumun locası yok. Açıklanacak detayda belki locası olmayan takımlar için VIP bölümlerin kullanılması söylenecektir. Bekleyip göreceğiz. Her ne olursa olsun pandemi önemleri dikkate alınarak taraftarımıza kavuşacak olmamız heyecan verici.

MURAT SANCAK

ADANA DEMİR (TFF 1. LİG)

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 11 loca bulunmaktadır. Locaları satışa açacak mıyız yoksa protokole yazamadığımız kişileri mi ağırlayacağız onu yönetim kurulu toplantısında belirleyeceğiz.

ÜMİT ARSLAN

BALIKESİRSPOR (TFF 1. LİG)

Balıkesir Atatürk Stadyumu eski ve locası yok. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu durumu bildirip maçlarımıza yüzde 10 kapasitesinde taraftar almayı teklif edeceğiz. Locası olmayan takımlar için bu uygulamayı kabul edeceklerdir diye düşünüyorum.

CEVAT EKŞİ

SAKARYASPOR (Misli.com 2. Lig)

Sakarya şehrinde taraftar büyük bir güç. Bu anlamda locaların açılıyor olması takıma moral olacak, saha içerisinde motive edecektir. Biz Sakaryaspor olarak tribünlerin yüzde 30 kısmını da taraftar açacağımız günü heyecanla bekliyoruz.

FATİH KOL

SANCAKTEPE FK (Misli.com 2. Lig)

15 Temmuz Stadyumu'nda locamız yok fakat VIP bölümler var. Bu bölümleri satışa açmayı düşünmüyorum. Maça gelmek isteyen eş, dost ve spor camiasındaki kişileri ağırlayacağım.

KANİ ADEMOĞLU

İNEGÖLSPOR (Misli.com 2. Lig)

Bizler TFF'den tribünlerin %10'unun açılmasını talep ettik fakat Locaların % 50'sine izin çıktı. Taraftarımızın bütçesi locaya gelmeye uygun değil.

SAVAŞ ÜNER

EDİRNESPOR (Misli.com 3. Lig)

Stadyumumuzda loca olmadığından dolayı TFF'nin kararı sonrası PCV ile tribünleri kapatıp loca haline getirmeye karar verdik. Virüse karşı taraftarımızı her türlü koruyarak tribünde yer almalarını sağlayacağız.

VEYSİ AVŞAR

DİYARBEKİRSPOR (Misli.com 3. Lig)

Diyarbakır Stadyumu'nda yaklaşık 1.000 kişilik loca var. TFF'nin verdiği karar doğrultusunda hareket ettiğimizde bu 500 kişiye tekabül ediyor. Alınan karardan dolayı federasyona teşekkür ederiz.

MARUF SEFİNÇ

CİZRE SPOR (Misli.com 3. Lig)

Maçlarımızı Batman'da oynuyoruz bu sebeple locaların % 50 kapasitesi kadar seyirci alınması uygulamasından faydalanamayacağız. İç saha maçlarında taraftarımızdan uzak kalacağız.

OLCAY SARAL

OFSPOR (Misli.com 3. Lig)

Of İlçe Stadyumu'nda 6 kişilik 4 loca bulunmaktadır. % 50 uygulaması 12 kişi yapar. Kapalı mekânda 12 kişi takıma çok destek sağlamaz.

AHMET KAYRAN

KARAKÖPRÜ BLD. (Misli.com 3. Lig)

Karaköprü Faruk Çelik Stadyumu'nun kapasitesi 2 bin ve loca bulunmamaktadır. Bu durum sanırım locası olan takımlara avantaj sağlayacaktır.

ABDULVAHAP AKBAŞ

BATMAN PETROL Misli.com 3. Lig)

Localarımızı ücreti mukabilinde satışa çıkartmak yerine şehrin ileri gelen büyüklerini ve sporcularımızın ailelerini ağırlamayı düşünüyoruz. Biraz olsun takımımızda bu anlamda saha içerisinde göreceği destek ile daha iyi performans sergileyecektir.