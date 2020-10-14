Es-Es’e güveniyorum

Eskişehir'in yeni teknik direktörü İlhan Var, "Bizim bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok" diye konuştu.
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 22:59Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Eskişehirspor, Yılmaz Vural ile anlaşamayınca takımı İlhan Var'a teslim etmişti. Var "10 maçta 10 beraberlikle 10 puan alırsınız. Gerekirse 5 maç kaybedelim, 5 kazanalım, 15 puan alalım. Bizim ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Eskişehirspor'a ve bu çocuklara inanıyorum. Maçlarını izledim. Sahada çok iyi oynuyorlar, çok iyi mücadele ediyorlar sadece bunu skora yansıtamıyorlar. Bunu da başaracaklardır" ifadelerini kullandı.