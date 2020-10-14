Haberler 10 Numara Emre ve Ravil dev listede

ve Ravil dev listede

'ın 'gelecek jenerasyon' listesinde Altınordu'dan 17'lik ve 'den Ravil var.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 07:34
Emre ve Ravil dev listede

Türk futbolcular, Avrupa piyasasında artık ciddi biçimde tercih ediliyor. da 'gelecek jenerasyonun en iyileri' başlığı altında en iyi 60 oyuncuyu belirledi. Gazetenin haberinde 'den de iki isim yer aldı. Tabii ki iki isim de Altınordu patentli. Biri halen temsilcisinin bünyesinde yer alan Yiğit Çelik. 17 yaşındaki kanat oyuncusu için "Tarzı Eden Hazard'a benziyor" denildi. Diğer isim ise yaz transfer sezonunda Altınordu'dan ayrılarak 'e geçen Ravil Tagir. 17 yaşındaki sol stoperin de yine Altınordu çıkışlı olan Çağlar Söyüncü'nün ayak izlerine basarak ilerlediği notu paylaşıldı. İki oyuncunun da geleceğinin parlak olduğu vurgulandı.

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