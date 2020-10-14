Emre ve Ravil dev listede

Türk futbolcular, Avrupa piyasasında artık ciddi biçimde tercih ediliyor. The Guardian da 'gelecek jenerasyonun en iyileri' başlığı altında en iyi 60 oyuncuyu belirledi. Gazetenin haberinde Türkiye'den de iki isim yer aldı. Tabii ki iki isim de Altınordu patentli. Biri halen İzmir temsilcisinin bünyesinde yer alan Yiğit Emre Çelik. 17 yaşındaki kanat oyuncusu için "Tarzı Eden Hazard'a benziyor" denildi. Diğer isim ise yaz transfer sezonunda Altınordu'dan ayrılarak Başakşehir'e geçen Ravil Tagir. 17 yaşındaki sol stoperin de yine Altınordu çıkışlı olan Çağlar Söyüncü'nün ayak izlerine basarak ilerlediği notu paylaşıldı. İki oyuncunun da geleceğinin parlak olduğu vurgulandı.