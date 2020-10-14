"Bizi sezon sonu görün"

Misli. com 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Eyüp'un Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Burcu Eken'e özel açıklamalarda bulundu. "Sezon başı yaptığımız transferlerin tamamının doğru olduğunu düşünüyoruz ve faydalanıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Kulaksız, şöyle devam etti: "Keşke şuraya da transfer yapsaymışız dediğimiz bir bölge yok. Ekibimize katılan her sporcudan oldukça memnunuz. Şu ana kadar oynayan bütün oyuncularda maksimum verim aldık."



"Ligde dördüncü hafta oynandı. Herkes '7 puanınız var 5. sıradasınız' diyor. Biz ligin sonu için bir planlama yaptık. 38. hafta sonunda olmak istediğimiz yer itibariyle bugün hiçbir endişemiz, hiçbir sapmamız yok."



"Şampiyonluk' kelimesi söylenmesi çok kolay fakat olması çok zor bir kavram. İçerisinde acı, hüzün ve sevinç olan bir hikaye olmalıdır. Eyüpspor ligde olduğu sürece şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Bir üst lige çıkmanın, şampiyon olmanın Eyüpsultan halkına o duyguyu yaşatmanın vakti geldi de geçiyor bile. Camiamıza şampiyonluk sözü vermedik. İzleyenlerin keyif alacağı, sonuna kadar mücadele eden bir takım olma sözü verdik. Şu ana kadar bunu gösterdik."